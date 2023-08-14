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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:25

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:Робимо ставки у казіно кого ,,замочать,, ? :wink: Не пройдуть перевірку?

Податківці? Замочать банк? Ну може донарахують щось по податкам. Але право "мочити" банки в нас податковій не належить.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

убиб сейчас особо надежный ) https://antikor.com.ua/articles/646028- ... medvedchuk
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:20

  Investor_K написав:
  sens написав:Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

Укргаз там як опинився?


З оцього списку гроші тільки у Укргазбанк, плюс порожній рахунок у Глобусі :)
з іншими не перетинався
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:29

  Investor_K написав:
  sens написав:Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

Укргаз там як опинився?


а шо с ним не так?
cohan
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Скоріше, для масовки.
Investor_K
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