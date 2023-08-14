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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:25
alex lem написав:
Робимо ставки у казіно кого ,,замочать,, ?
Не пройдуть перевірку?
Податківці? Замочать банк? Ну може донарахують щось по податкам. Але право "мочити" банки в нас податковій не належить.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:56
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:20
Investor_K написав: sens написав:
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
Укргаз там як опинився?
З оцього списку гроші тільки у Укргазбанк, плюс порожній рахунок у Глобусі
з іншими не перетинався
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:29
Investor_K написав: sens написав:
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
Укргаз там як опинився?
а шо с ним не так?
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Додано: Вів 15 сер, 2023 04:40
Скоріше, для масовки.
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