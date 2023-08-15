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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 298299300301
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:25

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  alex lem написав:Робимо ставки у казіно кого ,,замочать,, ? :wink: Не пройдуть перевірку?

Податківці? Замочать банк? Ну може донарахують щось по податкам. Але право "мочити" банки в нас податковій не належить.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:56

Re: Клуб 100К - Теребеньки

убиб сейчас особо надежный ) https://antikor.com.ua/articles/646028- ... medvedchuk
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:20

  Investor_K написав:
  sens написав:Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

Укргаз там як опинився?


З оцього списку гроші тільки у Укргазбанк, плюс порожній рахунок у Глобусі :)
з іншими не перетинався
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 23:29

  Investor_K написав:
  sens написав:Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

Укргаз там як опинився?


а шо с ним не так?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 04:40

Скоріше, для масовки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:28

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.

В Україні легко нікому не було,рік тому вклади робили на 50к грн,так народу було мало,потім на 100к грн почали брати,у відділеннях де був був завжди аншлаг окрім ідея та Піреус,рвс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:13

  cohan написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

Укргаз там як опинився?


а шо с ним не так?

Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні – грудні 2023 року, повідомляє FinClub.

У вересні почнеться перевірка в трьох банках:

РВС Банк

Піреус Банк МКБ

Банк Альянс

У жовтні – в 5 банках:

Банк «Кліринговий дім»

Європейський промисловий банк (ЄПБ)

Перший інвестиційний банк (PINbank)

Банк Восток

Укргазбанк

У листопаді – в 4 банках:

Альтбанк

Дойче Банк ДБУ

Банк «Глобус»

Комінбанк

У грудні – в 3 банках:

Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк)

Банк «Український капітал»

Банк інвестицій та заощаджень

На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.

7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.
sens
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sens в мене оце річний в тасі на ті самі 50 к папіру на днях закінчиться. :D Один з найвигідніших курсів тоді виходив за рахунок найменшого комісу. :mrgreen: Ще й 2,3 прОценту.
,,Куплю жене сапоги,,@. :D :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 18:46

  alex lem написав:sens в мене оце річний в тасі на ті самі 50 к папіру на днях закінчиться. :D Один з найвигідніших курсів тоді виходив за рахунок найменшого комісу. :mrgreen: Ще й 2,3 прОценту.
,,Куплю жене сапоги,,@. :D :D

Ви ж не продали по 41(, прибуток такий собі
sens
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