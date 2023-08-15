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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:25
alex lem написав:
Робимо ставки у казіно кого ,,замочать,, ?
Не пройдуть перевірку?
Податківці? Замочать банк? Ну може донарахують щось по податкам. Але право "мочити" банки в нас податковій не належить.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:56
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:20
Investor_K написав: sens написав:
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
Укргаз там як опинився?
З оцього списку гроші тільки у Укргазбанк, плюс порожній рахунок у Глобусі
з іншими не перетинався
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DmitryZP
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:29
Investor_K написав: sens написав:
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
Укргаз там як опинився?
а шо с ним не так?
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cohan
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Додано: Вів 15 сер, 2023 04:40
Скоріше, для масовки.
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Investor_K
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Додано: Вів 15 сер, 2023 08:36
Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:28
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Альянс. Получил 20 банкнот синими, из оставшихся 4 купюры 1996 года кассир спокойно обменяла на 2006 после моей просьбы. Альянсу - респект, хотя я в любом случае в цветах не шибко разбираюсь, мне и зелёные норм. Менеджер отделения любезно предложила переразместиться, но на фоне последних новостей о проверках мелких банков, пока повременю. Понаблюдаю, чем закончатся текущие проблемы УБИБа. Всегда имел нехорошее предчувствие в отношении банков с неблагозвучными названиями... Помню, был ещё один такой, с нехорошим погонялом - Виебибанк (VAB). Как Радабанк сейчас, предлагал самые высокие ставки. Для держателей депо в банке закончилось всё медным тазом, когда доллар скакнул с 8 до 26. Чудом выпрыгнул с Виебибанка до ввода ВА, ежедневно забирая налик по крошкам из кассы отделения. Как на работу ходил.
В Україні легко нікому не було,рік тому вклади робили на 50к грн,так народу було мало,потім на 100к грн почали брати,у відділеннях де був був завжди аншлаг окрім ідея та Піреус,рвс
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sens
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Додано: Вів 15 сер, 2023 16:13
cohan написав: Investor_K написав: sens написав:
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у
15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
Укргаз там як опинився?
а шо с ним не так?
Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні – грудні 2023 року, повідомляє FinClub.
У вересні почнеться перевірка в трьох банках:
РВС Банк
Піреус Банк МКБ
Банк Альянс
У жовтні – в 5 банках:
Банк «Кліринговий дім»
Європейський промисловий банк (ЄПБ)
Перший інвестиційний банк (PINbank)
Банк Восток
Укргазбанк
У листопаді – в 4 банках:
Альтбанк
Дойче Банк ДБУ
Банк «Глобус»
Комінбанк
У грудні – в 3 банках:
Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк)
Банк «Український капітал»
Банк інвестицій та заощаджень
На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.
7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:08
sens
в мене оце річний в тасі на ті самі 50 к папіру на днях закінчиться.
Один з найвигідніших курсів тоді виходив за рахунок найменшого комісу.
Ще й 2,3 прОценту.
,,Куплю жене сапоги,,@.
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alex lem
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Додано: Вів 15 сер, 2023 18:46
alex lem написав:sens
в мене оце річний в тасі на ті самі 50 к папіру на днях закінчиться.
Один з найвигідніших курсів тоді виходив за рахунок найменшого комісу.
Ще й 2,3 прОценту.
,,Куплю жене сапоги,,@.
Ви ж не продали по 41(, прибуток такий собі
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sens
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