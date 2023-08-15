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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 сер, 2023 22:09
так шо, на улице снова праздник? только отдельные несознательные УБИБы портят враження
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cohan
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:41
cohan написав:
так шо, на улице снова праздник?
теперь всем выдают синими?
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:02
cohan написав:
так шо, на улице снова праздник? только отдельные несознательные УБИБы портят враження
В УБИБе акция: размести конверт по курсу 36,9343, получи обратно после ввода ВА по курсу 36,5686.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Вів 15 сер, 2023 15:42
sens
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