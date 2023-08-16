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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 299300301302
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 22:09

Re: Клуб 100К - Теребеньки

так шо, на улице снова праздник? только отдельные несознательные УБИБы портят враження
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:41

  cohan написав:так шо, на улице снова праздник?
теперь всем выдают синими? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:02

  cohan написав:так шо, на улице снова праздник? только отдельные несознательные УБИБы портят враження


В УБИБе акция: размести конверт по курсу 36,9343, получи обратно после ввода ВА по курсу 36,5686.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:02

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  cohan написав:так шо, на улице снова праздник? только отдельные несознательные УБИБы портят враження


В УБИБе акция: размести конверт по курсу 36,9343, получи обратно после ввода ВА по курсу 36,5686.
гарна новина
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 12:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну що скоро прийде наш час панове карусельники!!! Готуйте кеди!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:25

  ihorsic написав:Ну що скоро прийде наш час панове карусельники!!! Готуйте кеди!!!

Кеди приготовлено
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:48

  kuzmich написав:тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников

Все так и было. И неоднократно...
nord
 
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