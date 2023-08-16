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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:47
ihorsic написав: ihorsic написав:
А якщо крутити в євро?
з євро - завжди є ще маленька проблемка, що через 3 місяці крос €/$ завжди може бути значно меньше, ніж на момент відкриття конверту.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 21:33
kuzmich написав:
тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников
думаю все намного проще - держат пачку мотлоха что бы при его виде у клиентов даже мысли не было забрать депо из банка.
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mephala
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Додано: Сер 16 сер, 2023 21:57
mephala написав: kuzmich написав:
тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников
думаю все намного проще - держат пачку мотлоха что бы при его виде у клиентов даже мысли не было забрать депо из банка.
А для ,,бізнес партнеру,, з сусідньої обмінки завжди є гарні гроші. Які можливо привозять якраз під видачі депозитів.
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