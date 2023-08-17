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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:47

  ihorsic написав:
  ihorsic написав:А якщо крутити в євро?
з євро - завжди є ще маленька проблемка, що через 3 місяці крос €/$ завжди може бути значно меньше, ніж на момент відкриття конверту.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:33

  kuzmich написав:тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников


думаю все намного проще - держат пачку мотлоха что бы при его виде у клиентов даже мысли не было забрать депо из банка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:57

  mephala написав:
  kuzmich написав:тас задолбал, половину отдал 96 и затертым мотлохом, 3 шт с жирными пятнами в УФ, буду менять отделение. Тупо полпачки обратно вернул. Такая история каждый месяц, не может быть чтоб хлам постоянно привозили, подозрение что кассир парит мотлох с ближайших обменников


думаю все намного проще - держат пачку мотлоха что бы при его виде у клиентов даже мысли не было забрать депо из банка.

А для ,,бізнес партнеру,, з сусідньої обмінки завжди є гарні гроші. Які можливо привозять якраз під видачі депозитів.
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:31

Re: Клуб 100К - Теребеньки

От цікавить таке питання звідки взявся доллар-мотлох? Всі ми коли купували нюхали кладеш на депозит касир нюхає отримуєш нюхаєш ти.... І все було добре.... Звідки взялась така кількість мотлоху????
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:От цікавить таке питання звідки взявся доллар-мотлох? Всі ми коли купували нюхали кладеш на депозит касир нюхає отримуєш нюхаєш ти.... І все було добре.... Звідки взялась така кількість мотлоху????


З матрасів)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:41

  ihorsic написав:От цікавить таке питання звідки взявся доллар-мотлох? Всі ми коли купували нюхали кладеш на депозит касир нюхає отримуєш нюхаєш ти.... І все було добре.... Звідки взялась така кількість мотлоху????
а в Ебипте щас сидят люди и думают: ну где же наши любимые зачуханые с печатями и надписями баксики????
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 16:48

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Могу только посочувствовать тем, кто вложился в УБИБ, овгз и гривневые депозиты, еще немного и девальвация сожрет весь доход по гривне, а скоро и банки начнут подтягивать конвертационный курс к уличному. Никогда гривну не считал надежной валютой, лучше наличного доллара и евро нет ничего
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:59

  flysoulfly написав:
  ihorsic написав:От цікавить таке питання звідки взявся доллар-мотлох? Всі ми коли купували нюхали кладеш на депозит касир нюхає отримуєш нюхаєш ти.... І все було добре.... Звідки взялась така кількість мотлоху????
а в Ебипте щас сидят люди и думают: ну где же наши любимые зачуханые с печатями и надписями баксики????

Зате в Пд.Судані, хто б подумав, білозелені сотні не беруть взагалі. Ні на обмін на місцеву валюту, ні за товар. А в центральному банку країни посміхнулись і сказали «візьмемо дешевше на 30%» .

(коли взяв з дому білі в надії спихнути, і виявилось нахитрив сам себе)

По Сенсу… Якщо розмістити 100к (конверт в євро) , то можна вказати, щоб впало на чорну єврову?
І чи правильно я прочитав, що з неї зняття валюти в Європі без комси?
Hotab
 
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