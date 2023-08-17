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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 06:06
Hotab написав:
По Сенсу… Якщо розмістити 100к (конверт в євро) , то можна вказати, щоб впало на чорну єврову?
І чи правильно я прочитав, що з неї зняття валюти в Європі без комси?
Так під час відкриття депо вам буде запропоновано для вибору усі можливі рахунки у валюті вкладу куди ви хочете щоб ваш вклад впав після його закінчення. І так - з пакетних карток можна за кордоном знімати готівку в банкоматах без комісії з боку Сенс-банку за зняття в межах лімітів банку для відповідного пакету. Але можуть бути ще коміси банкомату, може бути втрата на конвертації - відсутність цих неприємностей Сенс-банк не гарантує. Тому треба або тестити не невеликих сумах або заздалегідь вивчати які власники банкоматних мереж не застосовують коміси за зняття готівки та по якому шляху йде конвертація відповідної валюти.
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