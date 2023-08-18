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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 06:06
Hotab написав:
По Сенсу… Якщо розмістити 100к (конверт в євро) , то можна вказати, щоб впало на чорну єврову?
І чи правильно я прочитав, що з неї зняття валюти в Європі без комси?
Так під час відкриття депо вам буде запропоновано для вибору усі можливі рахунки у валюті вкладу куди ви хочете щоб ваш вклад впав після його закінчення. І так - з пакетних карток можна за кордоном знімати готівку в банкоматах без комісії з боку Сенс-банку за зняття в межах лімітів банку для відповідного пакету. Але можуть бути ще коміси банкомату, може бути втрата на конвертації - відсутність цих неприємностей Сенс-банк не гарантує. Тому треба або тестити не невеликих сумах або заздалегідь вивчати які власники банкоматних мереж не застосовують коміси за зняття готівки та по якому шляху йде конвертація відповідної валюти.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:00
Krokodil написав:
Могу только посочувствовать тем, кто вложился в УБИБ, овгз и гривневые депозиты, еще немного и девальвация сожрет весь доход по гривне, а скоро и банки начнут подтягивать конвертационный курс к уличному. Никогда гривну не считал надежной валютой, лучше наличного доллара и евро нет ничего
Ігоря Олексійович-а дочекаємося тута, він розкаже яка це дуже вигідна справа депо у гривнях
,, Якщо покупка долару менше 38-50, то гривнє-депо вигідніше,,. З таким шагом по 10-15 коп у день, за 4 дні доліземо.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:11
Hotab написав:
Зате в Пд.Судані
А що ви робили в Південному Судані, якщо не секрет? "Лєто и арбалеты"?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:33
Hotab
оце вас занесло в дупу світу
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:30
Доброго дня!
Підкажіть будь ласка в чому різниця депозиту в ТАС онлайн та офлайн?
Наскільки зручно відкривати депозит в Радабанку?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:39
Danik написав:
Якими купюрами віддає конверти Альфа в Києві? Курс найнижчий, але чув негатив по якості купюр.
долларовыми
в остальном как повезет, но за своим плохих не замечал, синих останне время мало, белые в основном
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cohan
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:40
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:45
Игорь Алексеевич с ним полностью согласен
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