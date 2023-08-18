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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:00

  liontiger написав:Доброго дня!
Підкажіть будь ласка в чому різниця депозиту в ТАС онлайн та офлайн?
Наскільки зручно відкривати депозит в Радабанку?
Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.

Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:15

  alex lem написав:
  Krokodil написав:Могу только посочувствовать тем, кто вложился в УБИБ, овгз и гривневые депозиты, еще немного и девальвация сожрет весь доход по гривне, а скоро и банки начнут подтягивать конвертационный курс к уличному. Никогда гривну не считал надежной валютой, лучше наличного доллара и евро нет ничего

Ігоря Олексійович-а дочекаємося тута, він розкаже яка це дуже вигідна справа депо у гривнях :D ,, Якщо покупка долару менше 38-50, то гривнє-депо вигідніше,,. З таким шагом по 10-15 коп у день, за 4 дні доліземо.
Кто давно следит за рынком валют, то прекрасно понимают, что март - июль это грн. дело. Середина августа и деньги нужны в январе то валюта. У меня с весны по июль находились на дело в грн. И сейчас т.к. есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело. На сегодня грн. дело даёт выше доход. А тем более если валюта нужна людям в след. году, то лучше держать сегодня до лета 24г. в грн. пока банки дают хороший процент.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:29

  Investor_K написав:
  smdtranz написав:Hotab
оце вас занесло в дупу світу

Гроші. Заради них. Щоб пргодувати влвсну дупу.

Не посперечаєшся.
Особливо після фактичної втрати житла в Херсоні.
Робота по WFP в структурі ООН.
Hotab
 
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