Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.
Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:00
Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.
Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:15
Кто давно следит за рынком валют, то прекрасно понимают, что март - июль это грн. дело. Середина августа и деньги нужны в январе то валюта. У меня с весны по июль находились на дело в грн. И сейчас т.к. есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело. На сегодня грн. дело даёт выше доход. А тем более если валюта нужна людям в след. году, то лучше держать сегодня до лета 24г. в грн. пока банки дают хороший процент.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:29
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