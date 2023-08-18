RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:00

  liontiger написав:Доброго дня!
Підкажіть будь ласка в чому різниця депозиту в ТАС онлайн та офлайн?
Наскільки зручно відкривати депозит в Радабанку?
Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.

Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 01.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
18
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:15

  alex lem написав:
  Krokodil написав:Могу только посочувствовать тем, кто вложился в УБИБ, овгз и гривневые депозиты, еще немного и девальвация сожрет весь доход по гривне, а скоро и банки начнут подтягивать конвертационный курс к уличному. Никогда гривну не считал надежной валютой, лучше наличного доллара и евро нет ничего

Ігоря Олексійович-а дочекаємося тута, він розкаже яка це дуже вигідна справа депо у гривнях :D ,, Якщо покупка долару менше 38-50, то гривнє-депо вигідніше,,. З таким шагом по 10-15 коп у день, за 4 дні доліземо.
Кто давно следит за рынком валют, то прекрасно понимают, что март - июль это грн. дело. Середина августа и деньги нужны в январе то валюта. У меня с весны по июль находились на дело в грн. Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело. Если валюта нужна людям в след. году, то лучше держать сегодня до лета 24г. в грн. пока банки дают хороший процент и потом поменять на дол., по более низкому курсу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:29

  Investor_K написав:
  smdtranz написав:Hotab
оце вас занесло в дупу світу

Гроші. Заради них. Щоб пргодувати влвсну дупу.

Не посперечаєшся.
Особливо після фактичної втрати житла в Херсоні.
Робота по WFP в структурі ООН.
Hotab
 
Повідомлень: 9687
З нами з: 15.02.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 2051 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47

Re: Клуб 100К - Теребеньки

кто-то открывал конверт через глобусплюс?
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 7f445c.pdf

Комісія за купівлю валюти в мобільному застосунку GlobusPlus не стягується
kuzmich
 
Повідомлень: 245
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:43

  kuzmich написав:кто-то открывал конверт через глобусплюс?
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 7f445c.pdf

Комісія за купівлю валюти в мобільному застосунку GlobusPlus не стягується



Ну вы читайте там все написано ведь... Комиссии нет но курс не тот 😁
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 139
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:35

Одним словом, каруселі по трохи оживають.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9028
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

теперь карусельный курс корректируется по виду выдаваемых бумажек, мотлох в обменку сдадите дешевле всего, а финт с приватом не гарантирует быстрого обмена ветоши на норм бумажки, к тому же приват спустя какой-то порог блочит крутильщиков мотлоха через терминал
Krokodil
 
Повідомлень: 59
З нами з: 12.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:30

  Krokodil написав:теперь карусельный курс корректируется по виду выдаваемых бумажек, мотлох в обменку сдадите дешевле всего, а финт с приватом не гарантирует быстрого обмена ветоши на норм бумажки, к тому же приват спустя какой-то порог блочит крутильщиков мотлоха через терминал

Про блокування прошу роз'яснити
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13999
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 302303304305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 905, 906, 907
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9066 1746835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 сер, 2023 19:28
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2750)
18.08.2023 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.