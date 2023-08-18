Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.
Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:00
Тас
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Онлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый).
Но офлайн можно открыть на бОльшую сумму.
Рада
тож удобно, депо можно онлайн открыть
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:15
Кто давно следит за рынком валют, то прекрасно понимают, что март - июль это грн. дело. Середина августа и деньги нужны в январе то валюта. У меня с весны по июль находились на дело в грн. Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело. Если валюта нужна людям в след. году, то лучше держать сегодня до лета 24г. в грн. пока банки дают хороший процент и потом поменять на дол., по более низкому курсу.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:29
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47
Re: Клуб 100К - Теребеньки
кто-то открывал конверт через глобусплюс?
Комісія за купівлю валюти в мобільному застосунку GlobusPlus не стягується
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:43
Ну вы читайте там все написано ведь... Комиссии нет но курс не тот 😁
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:15
Re: Клуб 100К - Теребеньки
теперь карусельный курс корректируется по виду выдаваемых бумажек, мотлох в обменку сдадите дешевле всего, а финт с приватом не гарантирует быстрого обмена ветоши на норм бумажки, к тому же приват спустя какой-то порог блочит крутильщиков мотлоха через терминал
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:30
Про блокування прошу роз'яснити
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:32
Було таке що термінал привата ні як не хотів брати декілька купюр 96 року, на вигляд майже нові, поклав їх через касу взяли без питань.
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