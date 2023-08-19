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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 04:50

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.

Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 303304305306
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