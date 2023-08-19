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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 сер, 2023 04:50
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.
Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 19 сер, 2023 11:47
Investor_K написав:
Одним словом, каруселі по трохи оживають.
дорожче буде ?
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lamal
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:00
lamal написав: Investor_K написав:
Одним словом, каруселі по трохи оживають.
дорожче буде ?
Буде
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:22
sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.
Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
Могу, если лежат на свободном и даже если мес. лежат на деле 3мес, то после окончания там проценты могут быть выше, чем карусели. Летом простоя и ожидания карусели принесли 000грн, а даже свободный под 10% грн, то получился не плохой доп.доход...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:24
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.
Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
Могу, если лежат на свободном и даже если мес. лежат на деле 3мес, то после окончания там проценты могут быть выше, чем карусели. Летом простоя и ожидания карусели принесли 000грн, а даже свободный под 10% грн, то получился не плохой доп.доход...
Если бы у Вас было полмиллиона долларов. Как бы Вы их инвестировали?
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Investor_K
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:26
Investor_K написав:
Если бы у Вас было полмиллиона долларов. Как бы Вы их инвестировали?
Конечно не в депозитах))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:28
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Если бы у Вас было полмиллиона долларов. Как бы Вы их инвестировали?
Конечно не в депозитах))
Чего так?
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Investor_K
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