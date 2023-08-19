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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:11

Re: Клуб 100К - Теребеньки

прогнозируемо что скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс, надо быстрее заряжать банки по 37 пока дают. Плохо что онлайн так мозгов за год и не хватило прикрутить многим, видать проще клерков напрягать бумажной работой
kuzmich
 
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