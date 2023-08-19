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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:11
прогнозируемо что скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс, надо быстрее заряжать банки по 37 пока дают. Плохо что онлайн так мозгов за год и не хватило прикрутить многим, видать проще клерков напрягать бумажной работой
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kuzmich
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:22
kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:29
kuzmich написав:
скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс
не факт.
есть банки пугливые, но есть пофигистичные,
есть и какие-то доклеивающие ласты (куда там им курс поднимать)
Дюрі-бачі написав:kuzmich
а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
отож!
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flysoulfly
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