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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:11

Re: Клуб 100К - Теребеньки

прогнозируемо что скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс, надо быстрее заряжать банки по 37 пока дают. Плохо что онлайн так мозгов за год и не хватило прикрутить многим, видать проще клерков напрягать бумажной работой
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:22

kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:29

  kuzmich написав:скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс
не факт.

есть банки пугливые, но есть пофигистичные,
есть и какие-то доклеивающие ласты (куда там им курс поднимать)

  Дюрі-бачі написав:kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
отож! :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:17

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.

Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
Могу, если лежат на свободном

Ви можете тільки відкрити конверт. Але вам треба дочекатися його видачі, щоб продати долар по курсу обмінки і щось на цьому заробити.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:16

  Дюрі-бачі написав:kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?

потому что например, если альфа или пианино поставит курс одинаковый с приватом, несущих золотые горы валютных буратино уменьшится, причем приват в лучшие времена всегда давал синими номера подряд, а пианино не настолько популярный банк чтоб на каждом углу был
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:30

  alex lem написав:
  Investor_K написав:Доллар готівка все вище і вище

Скоро, вже скоро до границі дохідності гривньових депо агента НБУ (тута на форумі :D )Ігоря Олексійовича.


ну пока карусель не прикрыли - лазейка есть как уйти не сильно дорого из гривнедепо в валюту. главно что бы карусель дожила до завершения депо.
я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.

ЗЫ
кстати курс банков подтягивается понемногу. так что уже можно каруселить не выходя из банка. хотя разница с обменками канеш огромна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 22:01

kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Goodman
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