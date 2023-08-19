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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 сер, 2023 15:11
прогнозируемо что скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс, надо быстрее заряжать банки по 37 пока дают. Плохо что онлайн так мозгов за год и не хватило прикрутить многим, видать проще клерков напрягать бумажной работой
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kuzmich
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:22
kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 19 сер, 2023 15:29
kuzmich написав:
скоро первая десятка до 37.2 будет поднимать курс
не факт.
есть банки пугливые, но есть пофигистичные,
есть и какие-то доклеивающие ласты (куда там им курс поднимать)
Дюрі-бачі написав:kuzmich
а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
отож!
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 сер, 2023 18:17
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас для подстраховки есть карусель, то держу на грн. деле, т.к. доход выше. А в карусель можно перекинутся в тот момент, когда она становится прибыльней, чем грн. дело.
Ви не можете перекинутись з грн у карусель швидше ніж за 3 місяці.
Могу, если лежат на свободном
Ви можете тільки відкрити конверт. Але вам треба дочекатися його видачі, щоб продати долар по курсу обмінки і щось на цьому заробити.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 19 сер, 2023 20:16
Дюрі-бачі написав:kuzmich
а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?
потому что например, если альфа или пианино поставит курс одинаковый с приватом, несущих золотые горы валютных буратино уменьшится, причем приват в лучшие времена всегда давал синими номера подряд, а пианино не настолько популярный банк чтоб на каждом углу был
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kuzmich
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Додано: Суб 19 сер, 2023 21:30
alex lem написав: Investor_K написав:
Доллар готівка все вище і вище
Скоро, вже скоро до границі дохідності гривньових депо агента НБУ (тута на форумі
)Ігоря Олексійовича.
ну пока карусель не прикрыли - лазейка есть как уйти не сильно дорого из гривнедепо в валюту. главно что бы карусель дожила до завершения депо.
я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
ЗЫ
кстати курс банков подтягивается понемногу. так что уже можно каруселить не выходя из банка. хотя разница с обменками канеш огромна.
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mephala
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Додано: Суб 19 сер, 2023 22:01
kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
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Goodman
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:05
mephala написав:
ну пока карусель не прикрыли - лазейка есть как уйти не сильно дорого из гривнедепо в валюту. главно что бы карусель дожила до завершения депо.
а смысл прикрывать карусель? - "утраченная выгода"?
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flysoulfly
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Додано: Нед 20 сер, 2023 00:20
flysoulfly написав: mephala написав:
ну пока карусель не прикрыли - лазейка есть как уйти не сильно дорого из гривнедепо в валюту. главно что бы карусель дожила до завершения депо.
а смысл прикрывать карусель? - "утраченная выгода"?
утраченная выгода кого? И да, карусель работает пока курс фиксированный.Как отпустят так и всё.
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