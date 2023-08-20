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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33

  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  mephala написав:я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6991
З нами з: 13.09.09
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Подякували: 747 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.

Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
Investor_K
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