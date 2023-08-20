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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33
Goodman написав:kuzmich
тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35
mephala написав:
я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:kuzmich
тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
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