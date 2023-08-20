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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33

  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  mephala написав:я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.

Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:59

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.

Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
sens
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:27

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок

Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:47

  cryptominer написав:как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?


работает, манипулировать надо в опер день (наверно), а проще не ставить галку - они сами разберутся и откроют и подадут,в опер день конечно

проблем в Киеве нет, но белосиняя эпидемия касалась, не мотлох но и не синие
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:51

  Дюрі-бачі написав:kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?

ну так в обменках-то не 38,45 :mrgreen:
cohan
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