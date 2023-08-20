Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50
Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:59
Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
Додано: Нед 20 сер, 2023 19:00
Re: Клуб 100К - Теребеньки
как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:27
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ...
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:47
работает, манипулировать надо в опер день (наверно), а проще не ставить галку - они сами разберутся и откроют и подадут,в опер день конечно
проблем в Киеве нет, но белосиняя эпидемия касалась, не мотлох но и не синие
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:51
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