RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33

  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  mephala написав:я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Goodman написав:kuzmich тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.

Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:59

  Игорь Алексеевич написав:
  mephala написав:я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.

Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14006
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:00

Re: Клуб 100К - Теребеньки

как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?
cryptominer
 
Повідомлень: 9
З нами з: 25.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:27

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок

Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ... :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:47

  cryptominer написав:как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?


работает, манипулировать надо в опер день (наверно), а проще не ставить галку - они сами разберутся и откроют и подадут,в опер день конечно

проблем в Киеве нет, но белосиняя эпидемия касалась, не мотлох но и не синие
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5940
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:51

  Дюрі-бачі написав:kuzmich а чому саме 37,20, а не рівнятись на лідерів з їх 37,45?

ну так в обменках-то не 38,45 :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5940
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок

Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ... :P

Для кмітливих повторю. Є депозит 2670 в баксах. Його можна розмістити під 0,01 - 2,5 % річних в різних банках. Фактично маєте 2670. Я пропоную у відділенні чи ПОВ обміняти і одразу розмістити на рахунок. Рівно 2700 . На додатковій операції одразу маєте1% прибутку. Перейшов на Лужанську)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14006
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sens написав:Для кмітливих повторю. Є депозит 2670 в баксах. Його можна розмістити під 0,01 - 2,5 % річних в різних банках. Фактично маєте 2670. Я пропоную у відділенні чи ПОВ обміняти і одразу розмістити на рахунок. Рівно 2700 . На додатковій операції одразу маєте1% прибутку. Перейшов на Лужанську)

Лужанська вообще бьёт по мозгам конкретно)) Такое впечатление, что вы про карусель узнали только сейчас. Народ уже прекратил её крутить при курсе 38, а вы рассказываете про идеи 22г, когда карусель только начинала крутиться. Отстали с идеями ровно на год...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 305306307308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 908, 909, 910
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9099 1753488
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 сер, 2023 11:44
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.