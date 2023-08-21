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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 20 сер, 2023 10:33
Goodman написав:kuzmich
тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:35
mephala написав:
я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 11:50
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:kuzmich
тута, ранее Алексеевич за Аккорд всех на британский флаг рвал.
Чево то там питался доказать..... доказал, сейчас икру метает с мотлохом.
Аккорд выполняет все обяз. на отлично. Были малые проблемы с мотлохом, но отдал потом всё 2006г. в отличном состоянии. И сейчас работаю с Акордом.
Аналогично. Их купюры сегодня норм ушли
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Investor_K
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:59
Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
я по этой причине и не мог понять такой жажды гривнедепо - за 3 месяца много че может произойти во время войны.
Всё худшее всегда происходит в начале кризиса. Война тоже - всё что могло случится, а именно самое страшное уже по зади в 22году. Поэтому на фин. рынке особых потрясений не будет.
Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
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sens
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Додано: Нед 20 сер, 2023 19:00
как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?
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cryptominer
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:27
sens написав:
Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:47
cryptominer написав:
как сейчас с радой? вроде бы онлайн открытие не работало для фопов. Есть проблемы с выдачей или заказом?
работает, манипулировать надо в опер день (наверно), а проще не ставить галку - они сами разберутся и откроют и подадут,в опер день конечно
проблем в Киеве нет, но белосиняя эпидемия касалась, не мотлох но и не синие
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cohan
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Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Все погане позаду? Оце вас трусить,виключайте на ніч кондиціонер. Замерзнете. Знімаю в 2600 , продаю по 37,90 , і купляю вже на грмвню по 37,20 десь на 40 баксів більше. Карусель однозначно,де курс покупка/продажу хоча б 30-50 копійок
Прекращайте пить боржоми. В вашем случае она уже не поможет...))
Карусель была хороша в 22г. при курсе в обменнике 39-40,5, а в банках приём по 37,00 -37,40. Тогда можно было с одного пайка 150-200 баксов заработать. При 50 коп. разницы, так с карусели ещё в марте 23г. начали многие выходить. А для вас 50 коп. или 40 баксов сегодня - ВАУ...
Для кмітливих повторю. Є депозит 2670 в баксах. Його можна розмістити під 0,01 - 2,5 % річних в різних банках. Фактично маєте 2670. Я пропоную у відділенні чи ПОВ обміняти і одразу розмістити на рахунок. Рівно 2700 . На додатковій операції одразу маєте1% прибутку. Перейшов на Лужанську)
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sens
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Додано: Пон 21 сер, 2023 11:49
sens написав:
Для кмітливих повторю. Є депозит 2670 в баксах. Його можна розмістити під 0,01 - 2,5 % річних в різних банках. Фактично маєте 2670. Я пропоную у відділенні чи ПОВ обміняти і одразу розмістити на рахунок. Рівно 2700 . На додатковій операції одразу маєте1% прибутку. Перейшов на Лужанську)
Лужанська вообще бьёт по мозгам конкретно)) Такое впечатление, что вы про карусель узнали только сейчас. Народ уже прекратил её крутить при курсе 38, а вы рассказываете про идеи 22г, когда карусель только начинала крутиться. Отстали с идеями ровно на год...
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Игорь Алексеевич
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