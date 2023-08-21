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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:08

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Для кмітливих повторю)

Такое впечатление, что вы про карусель узнали только сейчас. Народ уже прекратил её крутить при курсе 38, а вы рассказываете про идеи 22г, когда карусель только начинала крутиться. Отстали с идеями ровно на год...

Дякую! Оце спати не міг, ворочався. Все думав, яке ж впєчатлєніє у Ігаря Алєксєєвіча про пана Сенса. А тут ви - рраз - і все зранку прояснили! Не дарма існує форум, ой, не дарма !
Зранку мажу бутерброд
Як там, думаю, народ?
Навіть лобстер не до смаку,
Хоч бракує насолод...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:30

Re: Клуб 100К - Теребеньки

я в банках сдал бы только мотлох и 96, в остальных случаях в обменник куда выгоднее сдать, один минус только баулы с налом тягать туда-сюда
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:59

  cryptominer написав:я в банках сдал бы только мотлох и 96, в остальных случаях в обменник куда выгоднее сдать, один минус только баулы с налом тягать туда-сюда
вигідно кеди чи сидячі на дивані?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:06

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Для кмітливих повторю. Є депозит 2670 в баксах. Його можна розмістити під 0,01 - 2,5 % річних в різних банках. Фактично маєте 2670. Я пропоную у відділенні чи ПОВ обміняти і одразу розмістити на рахунок. Рівно 2700 . На додатковій операції одразу маєте1% прибутку. Перейшов на Лужанську)

Лужанська вообще бьёт по мозгам конкретно)) Такое впечатление, что вы про карусель узнали только сейчас. Народ уже прекратил её крутить при курсе 38, а вы рассказываете про идеи 22г, когда карусель только начинала крутиться. Отстали с идеями ровно на год...

По-перше, пишуть про стан на зараз, по-друге,це легко та легально,по-третє,ваш коментар адресується не мені,тому ваша іржава запорізька з крана не доречі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:10

Жовтень/листопад - от коли будемо робити висновки! ;)

Годі тут на Ігоря Олексійовича нападати...
Давайте, нападайте на мене))
Я готовий прийняти удар! :D
(це було написано ще минулого місяця) >>>
  Успіх написав:Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))

Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня

п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий ;)

Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
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