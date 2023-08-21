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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:33
Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:37
Успіх написав:
Годі тут на Ігоря Олексійовича нападати...
Давайте, нападайте на мене))
Я готовий прийняти удар!
(це було написано ще минулого місяця) >>>
Успіх написав:
Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада
(деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня
п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
Никто не знает, что будет в осенью -зимой -весной (кроме Игоря Алексеевича)
в Альфе по котлете в месяц, конечно, грех не открыть
Остальное пока всё ещё можно пополнить полугодовые у Шарика под 21%
Или в Раде онлайн 20,5% на 3 мес
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:56
flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
так теж можно було
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так з 5 копійок виходить прибуток майже у 200 у.е.
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