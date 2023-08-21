|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:33
Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2873
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:37
Успіх написав:
Годі тут на Ігоря Олексійовича нападати...
Давайте, нападайте на мене))
Я готовий прийняти удар!
(це було написано ще минулого місяця) >>>
Успіх написав:
Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада
(деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня
п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
Никто не знает, что будет в осенью -зимой -весной (кроме Игоря Алексеевича)
в Альфе по котлете в месяц, конечно, грех не открыть
Остальное пока всё ещё можно пополнить полугодовые у Шарика под 21%
Или в Раде онлайн 20,5% на 3 мес
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2582
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:56
flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
так теж можно було
Продам
16:07
10 000
USD
По
38.30
Киев
Новые синие купюры. Подол. Обмен валют. Комната пересчета. Детектор. 50 метров от метро.
+380 (67) 975-8906
або так
Куплю
16:02
150 000
USD
По
38.25
Киев
ОТ 10Т ПЕЧЕРСЬК ОБОЛОНЬ ПАЛАЦ УКРАИНА
+380 (63) 362-1313
За год с номера поступило 4305 заявок
так з 5 копійок виходить прибуток майже у 200 у.е.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14022
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 18:18
Карусель цього сезону буде цікавою.
Баксюк 96 беруть з дисконтом. Банки тулять мотлох. Приват тумба вже не рятує. Тут або чекати нормального прийому в банках або.... Які ще є варіанти????
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1042
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:11
alex lem написав:Успіх
ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
Ви головою вдарились?
В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!!
Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт)
І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!
А ви з окопу пишете?
Ні?
А чому/як так?
Чому не вступаєте до лав ЗСУ?
Хоча б нас підмінити за 1,5р!
Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5217
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:26
Успіх написав: alex lem написав:Успіх
ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
Ви головою вдарились?
В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!!
Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт)
І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!
А ви з окопу пишете?
Ні?
А чому/як так?
Чому не вступаєте до лав ЗСУ?
Хоча б нас підмінити за 1,5р!
Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?
Якщо вас чіпає що пишуть,можете читати. Мене зараз більше чіпає питання цифровізації ,як пошвидше подати документи в ДРРП. Хто в темі,той розуміє що їх подати з Києва неможливо.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14022
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:33
ihorsic написав:
Карусель цього сезону буде цікавою.
Баксюк 96 беруть з дисконтом. Банки тулять мотлох. Приват тумба вже не рятує. Тут або чекати нормального прийому в банках або.... Які ще є варіанти????
Що звичайним депозитчикам на видачу,які вклали під 0,01 в ОТП свої сині???
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14022
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9113
|1755675
|
Пон 21 сер, 2023 19:53
sens
|