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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:33

Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:37

  Успіх написав:Годі тут на Ігоря Олексійовича нападати...
Давайте, нападайте на мене))
Я готовий прийняти удар! :D
(це було написано ще минулого місяця) >>>
  Успіх написав:Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх))
Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))

Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар.
Гривня:
~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо)
~10% на гривнедепо до серпня/вересня
Долар:
~10% на долародепо до серпня/вересня
~10% на долародепо до жовтня
~10% на долародепо до січня

п.с.
А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс...
Але то може я покищо не готовий ;)

Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))


Никто не знает, что будет в осенью -зимой -весной (кроме Игоря Алексеевича)
в Альфе по котлете в месяц, конечно, грех не открыть
Остальное пока всё ещё можно пополнить полугодовые у Шарика под 21%
Или в Раде онлайн 20,5% на 3 мес
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:56

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє :shock: :shock:
это кому, сеседям по гаражам?

так теж можно було
Продам
16:07
10 000
USD
По
38.30
Киев
Новые синие купюры. Подол. Обмен валют. Комната пересчета. Детектор. 50 метров от метро.
+380 (67) 975-8906

або так
Куплю
16:02
150 000
USD
По
38.25
Киев
ОТ 10Т ПЕЧЕРСЬК ОБОЛОНЬ ПАЛАЦ УКРАИНА
+380 (63) 362-1313
За год с номера поступило 4305 заявок

так з 5 копійок виходить прибуток майже у 200 у.е.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:18

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Карусель цього сезону буде цікавою.
Баксюк 96 беруть з дисконтом. Банки тулять мотлох. Приват тумба вже не рятує. Тут або чекати нормального прийому в банках або.... Які ще є варіанти????
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:11

  alex lem написав:Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...

Ви головою вдарились?
В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!!
Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт)
І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!

А ви з окопу пишете?
Ні?
А чому/як так?
Чому не вступаєте до лав ЗСУ?
Хоча б нас підмінити за 1,5р!
Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:26

  Успіх написав:
  alex lem написав:Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...

Ви головою вдарились?
В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!!
Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт)
І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!

А ви з окопу пишете?
Ні?
А чому/як так?
Чому не вступаєте до лав ЗСУ?
Хоча б нас підмінити за 1,5р!
Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?

Якщо вас чіпає що пишуть,можете читати. Мене зараз більше чіпає питання цифровізації ,як пошвидше подати документи в ДРРП. Хто в темі,той розуміє що їх подати з Києва неможливо.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:33

  ihorsic написав:Карусель цього сезону буде цікавою.
Баксюк 96 беруть з дисконтом. Банки тулять мотлох. Приват тумба вже не рятує. Тут або чекати нормального прийому в банках або.... Які ще є варіанти????

Що звичайним депозитчикам на видачу,які вклали під 0,01 в ОТП свої сині???
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