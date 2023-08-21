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Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
Успіх написав:Годі тут на Ігоря Олексійовича нападати... Давайте, нападайте на мене)) Я готовий прийняти удар! (це було написано ще минулого місяця) >>>
Успіх написав:Ну що - пора мені озвучити свої "розпихуї")) - трохи більш уточнивши їх)) Тож, якщо сочно стрибне курс - то будете собі відводити душу - зловтішатись над моєю стратегією)))
Тож, заощадження так і залишаються ~ 70/30% гривня/долар. Гривня: ~60% на гривнедепо до жовтня/листопада (деякі депо були зразу відкриті на 6міс, а деякі - то вже пішли на друге коло/на поповнення шестимісячних депо) ~10% на гривнедепо до серпня/вересня Долар: ~10% на долародепо до серпня/вересня ~10% на долародепо до жовтня ~10% на долародепо до січня
п.с. А от що робити треба буде в жовтні/листопаді, якщо раптом курс і далі на той момент, буде коливатись в межах 37-37,50 - то треба буде добряче обдумувати, так як я НЕ готовий в жовтні/листопаді відкривати гривнедепо на 3міс, а тим більше на 6міс... Але то може я покищо не готовий
Бо, я собі думав, що по закінченні гривнедепо, застрибувати знову на карусель... а при такому штучно-стабільному курсі, щось рука не піднімається кидати на карусель))
Никто не знает, что будет в осенью -зимой -весной (кроме Игоря Алексеевича) в Альфе по котлете в месяц, конечно, грех не открыть Остальное пока всё ещё можно пополнить полугодовые у Шарика под 21% Или в Раде онлайн 20,5% на 3 мес
alex lem написав:Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
Ви головою вдарились? В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!! Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт) І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!
А ви з окопу пишете? Ні? А чому/як так? Чому не вступаєте до лав ЗСУ? Хоча б нас підмінити за 1,5р! Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?
alex lem написав:Успіх ми ото на роботі скидувалися на Старлінк для військових і в вайбер нам скинули що вони його отримали. Забрати б у вас службовий Старлінк, та віддати кому він справді потрібен, операторам коптеров, ще кому. А вас пинком ,,мотивувати,, йти служити по військовій професії, а не тута тролити...
Ви головою вдарились? В нас 1 службовий Старлінк і його нам було замало!!! Тому ми скинулись і за СВОЇ докупили ще 2шт! І щомісяця ми СВОЇМИ оплачуємо абонплату!(~4Кгрн/за 1шт) І якщо я в переривах між роботою підглядаю на цей форум і щось пишу - то це не означає, що тут нічого не роблю!
А ви з окопу пишете? Ні? А чому/як так? Чому не вступаєте до лав ЗСУ? Хоча б нас підмінити за 1,5р! Чи думаєте, що ми - сталеві термінатори?
Якщо вас чіпає що пишуть,можете читати. Мене зараз більше чіпає питання цифровізації ,як пошвидше подати документи в ДРРП. Хто в темі,той розуміє що їх подати з Києва неможливо.
ihorsic написав:Карусель цього сезону буде цікавою. Баксюк 96 беруть з дисконтом. Банки тулять мотлох. Приват тумба вже не рятує. Тут або чекати нормального прийому в банках або.... Які ще є варіанти????
Що звичайним депозитчикам на видачу,які вклали під 0,01 в ОТП свої сині???