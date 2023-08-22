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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:57
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
Кам'янське, 38.15/38.30 було
Як синіми то вірю що може бути такий прийом. 38,10 пару днів тута в мене сині точно приймають. Вже й бачу 38,15.
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