RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 311312313314>
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:03

  Krokodil написав:НБУ хлопнул Финод (гарант) жаль был один из моих любимых обменников
https://lb.ua/economics/2023/08/21/5711 ... shogo.html

Цікаво,що саме окрім анулювання ліцензії з ПОВ буде далі, приміщення всі майже це оренда,змінити вивіску
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14031
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:10

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє :shock: :shock:
это кому, сеседям по гаражам?

Кам'янське, 38.15/38.30 було
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 19.02.14
Подякував: 500 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 09:57

  sergey_sryvkin написав:
  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє :shock: :shock:
это кому, сеседям по гаражам?

Кам'янське, 38.15/38.30 було
Як синіми то вірю що може бути такий прийом. 38,10 пару днів тута в мене сині точно приймають. Вже й бачу 38,15.
alex lem
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 25.12.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:27

Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Economist
 
Повідомлень: 161
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:42

  Economist написав:Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.

Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
lara_08
 
Повідомлень: 798
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lara_08 написав:
  Economist написав:Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.

Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?

Касир "сині" здав в обмінку, в клієнту 1996 :)
Zochan
 
Повідомлень: 780
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lara_08 написав:Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?


просп. Валерия Лобановского (Краснозвездный) 117,
Economist
 
Повідомлень: 161
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:39

[quoe="5612764:alex lem"]
  sergey_sryvkin написав:
  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє :shock: :shock:
это кому, сеседям по гаражам?

Кам'янське, 38.15/38.30 було
Як синіми то вірю що може бути такий прийом. 38,10 пару днів тута в мене сині точно приймають. Вже й бачу 38,15.[/quote]
Зеленими... :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 19.02.14
Подякував: 500 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:23

  lara_08 написав:
  Economist написав:Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.

Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?


так курс оптовый где 38.20 а где и 38.0 :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А давно Приват курс 37,4532 предлагает?
striped
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 311312313314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 909, 910, 911
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9109 1759597
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 14:01
Proofy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4233)
22.08.2023 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.