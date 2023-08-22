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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 21 сер, 2023 20:03
Цікаво,що саме окрім анулювання ліцензії з ПОВ буде далі, приміщення всі майже це оренда,змінити вивіску
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Додано: Пон 21 сер, 2023 20:10
flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
Кам'янське, 38.15/38.30 було
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Додано: Вів 22 сер, 2023 09:57
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
Кам'янське, 38.15/38.30 було
Як синіми то вірю що може бути такий прийом. 38,10 пару днів тута в мене сині точно приймають. Вже й бачу 38,15.
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alex lem
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:27
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
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Economist
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:42
Economist написав:
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
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lara_08
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:50
lara_08 написав: Economist написав:
Укргазбанк в Киеве выдал 1996 год, но не убитый. При этом часть пайка в пятницу забрал "баклажанами". На вопрос почему в понедельник появился хлам ответили, что они принимают с 21го весь мусор с печатями. Как это связано с тем, что синие за выходные пропали - касир ответа не дал. Видимо себе отложил... Сдал в обменку, приняли без проблем по оптовому курсу.
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
Касир "сині" здав в обмінку, в клієнту 1996
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Zochan
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:54
lara_08 написав:
Это какая обменка купюры 1996 года берёт по оптовому курсу ?
просп. Валерия Лобановского (Краснозвездный) 117,
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Economist
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Додано: Вів 22 сер, 2023 11:39
[quoe="5612764:alex lem"]
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Дещо здав по 38.17 сьогодні
хрєнасє
это кому, сеседям по гаражам?
Кам'янське, 38.15/38.30 було
Як синіми то вірю що може бути такий прийом. 38,10 пару днів тута в мене сині точно приймають. Вже й бачу 38,15.[/quote]
Зеленими...
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 22 сер, 2023 12:38
А давно Приват курс 37,4532 предлагает?
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