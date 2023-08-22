Додано: Вів 22 сер, 2023 14:20

Investor_K написав: Shummi написав: Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? ))) Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? )))



Надо еще синие добыть из банковской системы Надо еще синие добыть из банковской системы

Давно в кедах. Гривну снял с депозитов по сроку, разложил по конвертам. Зелень какая была раскидал, теперь вот сижу и думаю, что с синими делать: остаться в статусе счастливого обладателя синих купюр, но без дохода ИЛИ с мотлохом на выходе, но с доходом на входе.Бегаешь из банка в банк, из банка в обменку и обратно, стаптываешь кеды, перекладываешь с места на место. Вот придумали народную забаву. Профилактика артрозов. Нельзя было просто всем вновь размещающим валюту в банках просто бонус единоразовый выплачивать? Типа акционного предложения: скажите, где можно продать доллар дороже и мы выплатим вам всю разницуНо хотя производителям кедов тоже нужно развиваться.