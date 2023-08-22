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Shummi написав:Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? )))
Надо еще синие добыть из банковской системы
Давно в кедах. Гривну снял с депозитов по сроку, разложил по конвертам. Зелень какая была раскидал, теперь вот сижу и думаю, что с синими делать: остаться в статусе счастливого обладателя синих купюр, но без дохода ИЛИ с мотлохом на выходе, но с доходом на входе. Бегаешь из банка в банк, из банка в обменку и обратно, стаптываешь кеды, перекладываешь с места на место. Вот придумали народную забаву. Профилактика артрозов. Нельзя было просто всем вновь размещающим валюту в банках просто бонус единоразовый выплачивать? Типа акционного предложения: скажите, где можно продать доллар дороже и мы выплатим вам всю разницу Но хотя производителям кедов тоже нужно развиваться.