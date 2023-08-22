RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 312313314315>
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? )))
Shummi
 
Повідомлень: 576
З нами з: 08.12.14
Подякував: 227 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:45

  striped написав:А давно Приват курс 37,4532 предлагает?

Недавно. И года не прошло. С 27 сентября 2022 года.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:03

  moveton написав:
  striped написав:А давно Приват курс 37,4532 предлагает?

Недавно. И года не прошло. С 27 сентября 2022 года.


да как-то отвык от каруселей, а Аккорд со своими плакатами про 37 долго радовал глаз - вот приватовский курс и подзабылся.
striped
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:01

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Shummi написав:Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? )))


Надо еще синие добыть из банковской системы
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:20

  Investor_K написав:
  Shummi написав:Харьков уже 38.6 есть на прием))) время обувать кеды? )))


Надо еще синие добыть из банковской системы


Давно в кедах. Гривну снял с депозитов по сроку, разложил по конвертам. Зелень какая была раскидал, теперь вот сижу и думаю, что с синими делать: остаться в статусе счастливого обладателя синих купюр, но без дохода ИЛИ с мотлохом на выходе, но с доходом на входе.
Бегаешь из банка в банк, из банка в обменку и обратно, стаптываешь кеды, перекладываешь с места на место. Вот придумали народную забаву. Профилактика артрозов. Нельзя было просто всем вновь размещающим валюту в банках просто бонус единоразовый выплачивать? Типа акционного предложения: скажите, где можно продать доллар дороже и мы выплатим вам всю разницу :D
Но хотя производителям кедов тоже нужно развиваться.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 24.03.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:23

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:вот сижу и думаю, что с синими делать: остаться в статусе счастливого обладателя синих купюр, но без дохода ИЛИ с мотлохом на выходе, но с доходом на входе.
вы не один такой. Нас много!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:23

КомИнБанк чи КредитДніпро?
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 19.02.14
Подякував: 500 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:47

Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая
flex123
 
Повідомлень: 127
З нами з: 10.12.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:05

  Investor_K написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:вот сижу и думаю, что с синими делать: остаться в статусе счастливого обладателя синих купюр, но без дохода ИЛИ с мотлохом на выходе, но с доходом на входе.
вы не один такой. Нас много!

в ПОВах вже вирішили як намахувати , курс буде ринковий , не більше 500 у.е. приймають з одних рук . Завтра ще буде десь на 30 копійок дорожче
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14038
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:53

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав: производителям кедов тоже нужно развиваться
- в электросамокатном направлении?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 312313314315>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 910, 911, 912
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9116 1760618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 18:00
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1031)
22.08.2023 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.