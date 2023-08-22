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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:28
flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая
По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:47
ihorsic написав: flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая
По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
звідки стільки гривні насолили? Я про пови
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