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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:28

  flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая

По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:47

  ihorsic написав:
  flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая

По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
звідки стільки гривні насолили? Я про пови
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
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