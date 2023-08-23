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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:28
flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая
По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
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ihorsic
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Додано: Вів 22 сер, 2023 17:47
ihorsic написав: flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая
По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
звідки стільки гривні насолили? Я про пови
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sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:16
Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:56
Boundless написав:
Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Може забрати гривнєю,по курсу, буде ще менше радощів
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:54
Boundless написав:
Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Ми не шукаємо легких шляхів!
Гроші повинні працювати!!!
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ihorsic
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:15
ihorsic написав: Boundless написав:
Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Ми не шукаємо легких шляхів!
Гроші повинні працювати!!!
Це ви працюєте на гроші,
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:13
sens написав:
[ 500 у.е. приймають з одних рук . Завтра ще буде десь на 30 копійок дорожче
Такі да. 38.45/38.60
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:03
Сенс биконув і підняв конверт курс до 37.4 не добре.... не добре....
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ihorsic
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:30
ihorsic написав:
Сенс биконув і підняв конверт курс
типово держбанк
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:02
ihorsic написав:
Сенс биконув і підняв конверт курс до 37.4 не добре.... не добре....
В 12-30 ще було по 37.
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