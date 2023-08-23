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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:28

  flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая

По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:47

  ihorsic написав:
  flex123 написав:Investor_K
белые на 5-10 коп дешевле всего лишь. в текущих реалиях разница небольшая

По 96 року різниця 20-25 копійок. Багато це чи мало не знаю
звідки стільки гривні насолили? Я про пови
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:56

  Boundless написав:Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%

Може забрати гривнєю,по курсу, буде ще менше радощів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:54

  Boundless написав:Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%

Ми не шукаємо легких шляхів!
Гроші повинні працювати!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:15

  ihorsic написав:
  Boundless написав:Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%

Ми не шукаємо легких шляхів!
Гроші повинні працювати!!!

Це ви працюєте на гроші,
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:13

  sens написав:[ 500 у.е. приймають з одних рук . Завтра ще буде десь на 30 копійок дорожче

Такі да. 38.45/38.60
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:03

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Сенс биконув і підняв конверт курс до 37.4 не добре.... не добре....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:30

  ihorsic написав:Сенс биконув і підняв конверт курс
типово держбанк :?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:02

  ihorsic написав:Сенс биконув і підняв конверт курс до 37.4 не добре.... не добре....

В 12-30 ще було по 37.
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