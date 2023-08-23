Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:21
Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
rich_121
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Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:28
rich_121 написав:
Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
Всё тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 51
З нами з: 24.03.23
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39
Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
ihorsic
Повідомлень: 1053
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