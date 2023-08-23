RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:21

Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
rich_121
 
Повідомлень: 16
З нами з: 16.01.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:28

  rich_121 написав:Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?


Всё тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 24.03.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
ihorsic
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 313314315316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 915, 916, 917
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9162 1766694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 сер, 2023 16:37
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9221)
23.08.2023 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.