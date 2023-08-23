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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:21

Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
rich_121
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:28

  rich_121 написав:Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?


Всё тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02

  rich_121 написав:Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?


в УБИБ :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02

  ihorsic написав:Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....

Я відмовився таке брати. Дуже злий.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:05

  sergey_sryvkin написав:КомИнБанк чи КредитДніпро?


same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:07

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....

Я відмовився таке брати. Дуже злий.

Я й так відбраковував штук п'ять міняв. Касирка нервувала і говорила приват такі бере....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:16

  cohan написав:
  sergey_sryvkin написав:КомИнБанк чи КредитДніпро?


same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее

Відвідав комін.
Відкриття до 12:00, курс кажуть що кожен день різний. Типу 37+0,5%
Онлайну кажуть нема ніякого, все у відділенні через поточний рахунок.

кредитдніпро далеко розташований, тому відпадає :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:29

Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:38

  sergey_sryvkin написав:
  cohan написав:
  sergey_sryvkin написав:КомИнБанк чи КредитДніпро?


same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее

Відвідав комін.
Відкриття до 12:00, курс кажуть що кожен день різний. Типу 37+0,5%
Онлайну кажуть нема ніякого, все у відділенні через поточний рахунок.

кредитдніпро далеко розташований, тому відпадає :)


комин видкриття пофиг до когда - проводят на след день если не успевают в день визита
но конечно когда курс меняется - гнемор, переподписание и перевизит
cohan
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