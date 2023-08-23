Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:21
Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
rich_121
Повідомлень: 16
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:28
rich_121 написав:
Доброго дня! Де зараз мінінмальний вхід на конверт ?
Всё тут:
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 51
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:39
Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
ihorsic
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02
ihorsic написав:
Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
Я відмовився таке брати. Дуже злий.
Investor_K
Повідомлень: 9066
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:05
sergey_sryvkin написав:
КомИнБанк чи КредитДніпро?
same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее
cohan
Повідомлень: 5967
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:07
Investor_K написав: ihorsic написав:
Приват сьогодні такий мотлох тулив що одну сотку навіть їхня тумба не взяла.... Завтра піду через касу покладу... Гляну в очі касирці яка казала приват такі приймає....
Я відмовився таке брати. Дуже злий.
Я й так відбраковував штук п'ять міняв. Касирка нервувала і говорила приват такі бере....
ihorsic
Повідомлень: 1055
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:16
cohan написав: sergey_sryvkin написав:
КомИнБанк чи КредитДніпро?
same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее
Відвідав комін.
Відкриття до 12:00, курс кажуть що кожен день різний. Типу 37+0,5%
Онлайну кажуть нема ніякого, все у відділенні через поточний рахунок.
кредитдніпро далеко розташований, тому відпадає
sergey_sryvkin
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:29
Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.
Investor_K
Повідомлень: 9066
З нами з: 21.12.09
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Подякували: 868 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:38
sergey_sryvkin написав: cohan написав: sergey_sryvkin написав:
КомИнБанк чи КредитДніпро?
same shit, КомИн поудобнее, КредитДнепр повзаконнее
Відвідав комін.
Відкриття до 12:00, курс кажуть що кожен день різний. Типу 37+0,5%
Онлайну кажуть нема ніякого, все у відділенні через поточний рахунок.
кредитдніпро далеко розташований, тому відпадає
комин видкриття пофиг до когда - проводят на след день если не успевают в день визита
но конечно когда курс меняется - гнемор, переподписание и перевизит
cohan
Повідомлень: 5967
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Подякував: 109 раз.
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