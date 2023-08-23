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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:38

  Investor_K написав:Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.


працюе, но с WD-40
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:25

дел
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 23 сер, 2023 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:35

vladus17
Ви дивитесь на мінімальну суму вкладу, а не на термін депозиту.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:06

Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
Investor_K
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