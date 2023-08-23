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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:38

  Investor_K написав:Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.


працюе, но с WD-40
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:35

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Ви дивитесь на мінімальну суму вкладу, а не на термін депозиту.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:06

Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:23

  Investor_K написав:Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

не. было только требование без штампов и незатертые. какой год не смотрели. Продавец заказал проверку купюр в банке, в т.ч. и под лампами уф/ик, и сам за это платил. Если продавца не устраивает год купюр он может пойти поменять в обменнике на синие, за свой счет, конечно
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:44

  Investor_K написав:Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

А тут мабуть як домовитись.....
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:44

  kuzmich написав:
  Investor_K написав:Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

не. было только требование без штампов и незатертые. какой год не смотрели. Продавец заказал проверку купюр в банке, в т.ч. и под лампами уф/ик, и сам за это платил. Если продавца не устраивает год купюр он может пойти поменять в обменнике на синие, за свой счет, конечно


это сейчас

на росте довоенном ходил менял покупатель
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:51

Re: Клуб 100К - Теребеньки

что-то ракета как индийский зонд
снизилась
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:53

  Investor_K написав:Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.

Це якась руська каруселька
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:55

  cohan написав:что-то ракета как индийский зонд
снизилась

Наче ж вверх...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:34

  cohan написав:
  Investor_K написав:Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.

працюе, но с WD-40
:shock: а кому в какое место энто ср-во применять?
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