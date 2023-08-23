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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:38
Investor_K написав:
Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.
працюе, но с WD-40
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cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:35
vladus17
Ви дивитесь на мінімальну суму вкладу, а не на термін депозиту.
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liontiger
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:06
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
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Investor_K
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:23
Investor_K написав:
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
не. было только требование без штампов и незатертые. какой год не смотрели. Продавец заказал проверку купюр в банке, в т.ч. и под лампами уф/ик, и сам за это платил. Если продавца не устраивает год купюр он может пойти поменять в обменнике на синие, за свой счет, конечно
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kuzmich
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:44
Investor_K написав:
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
А тут мабуть як домовитись.....
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:44
kuzmich написав: Investor_K написав:
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
не. было только требование без штампов и незатертые. какой год не смотрели. Продавец заказал проверку купюр в банке, в т.ч. и под лампами уф/ик, и сам за это платил. Если продавца не устраивает год купюр он может пойти поменять в обменнике на синие, за свой счет, конечно
это сейчас
на росте довоенном ходил менял покупатель
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cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:51
что-то ракета как индийский зонд
снизилась
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cohan
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:53
Investor_K написав:
Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.
Це якась руська каруселька
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Додано: Сер 23 сер, 2023 19:55
cohan написав:
что-то ракета как индийский зонд
снизилась
Наче ж вверх...
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Investor_K
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:34
cohan написав: Investor_K написав:
Карусель передбачає отримання купюр належної якості у банці. Якщо мотлох-, схема не працює.
працюе, но с WD-40
а кому в какое место энто ср-во применять?
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flysoulfly
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