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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:35
Investor_K написав:
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,, Тілько синіми такого не чув. Поки такі запроси як взятку депутатам дають
, судячи з відео в тельавізорі.
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alex lem
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:39
alex lem написав: Investor_K написав:
Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили
з-за якості ,,папірців,,
больше, ну не на 10-20%% же , как хотят вымагатели"на инкассо"ONLY
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