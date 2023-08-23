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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:35

  Investor_K написав:Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,, Тілько синіми такого не чув. Поки такі запроси як взятку депутатам дають :) , судячи з відео в тельавізорі.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:39

  alex lem написав:
  Investor_K написав:Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі.
Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,,
больше, ну не на 10-20%% же , как хотят вымагатели"на инкассо"ONLY
flysoulfly
 
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