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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:35
Investor_K написав:
Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,, Тілько синіми такого не чув. Поки такі запроси як взятку депутатам дають
, судячи з відео в тельавізорі.
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alex lem
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:39
alex lem написав: Investor_K написав:
Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили
з-за якості ,,папірців,,
больше, ну не на 10-20%% же , как хотят вымагатели"на инкассо"ONLY
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flysoulfly
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Додано: Чет 24 сер, 2023 08:31
Boundless написав:
Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Підкажіть людині, що років так на два випала з банківського життя неньки...
Мотлох - це як я розумію, долари старого зразка ("зелені"), а "сині" відповідно, нового?
яка з ними проблема зараз? І чому "номера по порядку"?
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ignorabimus
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Додано: Чет 24 сер, 2023 08:36
ignorabimus трохи не так - під мотлохом прийнято розуміти банкноти які мають явні ознаки зношення - плями, штампи, написи, потертості, надриви, отвори, сильні згини і т.п. Тобто усе те що неможливо без проблем здати у Пови які пропонують курс кращий ніж банки. Або пови їх беруть зі значними дисконтами. Тому мотлохом можуть бути і "сині" також - такі в банках є - зокрема у приваті так точно.
Банкноти попереднього зразка часто бувають відмінної якості - пови їх беруть без проблем - в ряді міст по ціні синіх, у деяких на 5-20 коп. дешевше. Але не з дисконтом 10-30% як мотлох.
Щодо терміну "номери підряд" або "номери по порядку" то так прийнято іменувати те що банківські працівники називають "емісійні". Тобто банкноти які ніколи не були в обігу і видаються клієнтові з нещодавно розрахованої пачки банкнот в упаковці емітента. Тому там номери банкнот ідуть підряд.
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Alien
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:22
Alien написав:
під мотлохом прийнято розуміти банкноти які мають явні ознаки зношення - плями, штампи, написи, потертості, надриви, отвори, сильні згини і т.п.
мотлохом можуть бути і "сині" також -
отож,
на днях предлагали пачку синих
в штампах, жирных огромных пятнах, плесени и надписях ручкой и маркером
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flysoulfly
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