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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319>
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:35

  Investor_K написав:Мені от цікаво.
Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,, Тілько синіми такого не чув. Поки такі запроси як взятку депутатам дають :) , судячи з відео в тельавізорі.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:39

  alex lem написав:
  Investor_K написав:Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?

В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі.
Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,,
больше, ну не на 10-20%% же , как хотят вымагатели"на инкассо"ONLY
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:31

  Boundless написав:Життєвий цикл карусельника:
Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%

Підкажіть людині, що років так на два випала з банківського життя неньки...
Мотлох - це як я розумію, долари старого зразка ("зелені"), а "сині" відповідно, нового?
яка з ними проблема зараз? І чому "номера по порядку"?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 08:36

ignorabimus трохи не так - під мотлохом прийнято розуміти банкноти які мають явні ознаки зношення - плями, штампи, написи, потертості, надриви, отвори, сильні згини і т.п. Тобто усе те що неможливо без проблем здати у Пови які пропонують курс кращий ніж банки. Або пови їх беруть зі значними дисконтами. Тому мотлохом можуть бути і "сині" також - такі в банках є - зокрема у приваті так точно.

Банкноти попереднього зразка часто бувають відмінної якості - пови їх беруть без проблем - в ряді міст по ціні синіх, у деяких на 5-20 коп. дешевше. Але не з дисконтом 10-30% як мотлох.

Щодо терміну "номери підряд" або "номери по порядку" то так прийнято іменувати те що банківські працівники називають "емісійні". Тобто банкноти які ніколи не були в обігу і видаються клієнтові з нещодавно розрахованої пачки банкнот в упаковці емітента. Тому там номери банкнот ідуть підряд.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:22

  Alien написав: під мотлохом прийнято розуміти банкноти які мають явні ознаки зношення - плями, штампи, написи, потертості, надриви, отвори, сильні згини і т.п.

мотлохом можуть бути і "сині" також -
отож,
на днях предлагали пачку синих в штампах, жирных огромных пятнах, плесени и надписях ручкой и маркером
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:48

  Investor_K написав:
  cohan написав:что-то ракета как индийский зонд
снизилась

Наче ж вверх...


первая ступень выше никак, уверенно на 38.40, и только рокот нижних ступеней сопровожается ростом с 15 на 20-25

подождем
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:51

  cohan написав:первая ступень выше никак, уверенно на 38.40,
и только рокот нижних ступеней сопровожается ростом с 15 на 20-25
"Шеф! Ниччего не понимаю!" © - катрены(Нострадамуса) какие-то
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 24 сер, 2023 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

дякую автора за таблички.
там є один момент,
в табличці обмінок на кілометри 5 знаків, тому більше 10 км у всіх показує 9.999
бо наприклад я живу на Трої і воно оце таке ...
Така точність до метра непотрібна, може краще зробити для цілих 2 знаки хочаб.Зображення
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:30

  daap написав:дякую автора за таблички.
там є один момент,
в табличці обмінок на кілометри 5 знаків, тому більше 10 км у всіх показує 9.999
бо наприклад я живу на Трої і воно оце таке ...
Така точність до метра непотрібна, може краще зробити для цілих 2 знаки хочаб.

Напевно Вам краще з цим у тему, де обговорення таблички - Курс валют в обмінниках
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:08

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми
Алексей77
 
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