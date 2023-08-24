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Investor_K написав:Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,, Тілько синіми такого не чув. Поки такі запроси як взятку депутатам дають , судячи з відео в тельавізорі.
Investor_K написав:Мені от цікаво. Коли платять зв квартири тисячі і сотні тисяч долларів- як там перевіряють купюри? Невже усі синіми?
В знайомого жінка ріелтерством займається. То при оформленнях куплі-продажу бували,,цікаві,, випадки. Зверталися до мінял, бувало в покупців валюта і прілі і всякі. Покупці більше платили з-за якості ,,папірців,,
больше, ну не на 10-20%% же , как хотят вымагатели"на инкассо"ONLY
Boundless написав:Життєвий цикл карусельника: Продав сині долари з номерами по порядку - відкрив конвертаційний депозит - отримав мотлох - відкрив доларовий депозит в державному банку під 0.01%
Підкажіть людині, що років так на два випала з банківського життя неньки... Мотлох - це як я розумію, долари старого зразка ("зелені"), а "сині" відповідно, нового? яка з ними проблема зараз? І чому "номера по порядку"?
ignorabimus трохи не так - під мотлохом прийнято розуміти банкноти які мають явні ознаки зношення - плями, штампи, написи, потертості, надриви, отвори, сильні згини і т.п. Тобто усе те що неможливо без проблем здати у Пови які пропонують курс кращий ніж банки. Або пови їх беруть зі значними дисконтами. Тому мотлохом можуть бути і "сині" також - такі в банках є - зокрема у приваті так точно.
Банкноти попереднього зразка часто бувають відмінної якості - пови їх беруть без проблем - в ряді міст по ціні синіх, у деяких на 5-20 коп. дешевше. Але не з дисконтом 10-30% як мотлох.
Щодо терміну "номери підряд" або "номери по порядку" то так прийнято іменувати те що банківські працівники називають "емісійні". Тобто банкноти які ніколи не були в обігу і видаються клієнтові з нещодавно розрахованої пачки банкнот в упаковці емітента. Тому там номери банкнот ідуть підряд.
дякую автора за таблички. там є один момент, в табличці обмінок на кілометри 5 знаків, тому більше 10 км у всіх показує 9.999 бо наприклад я живу на Трої і воно оце таке ... Така точність до метра непотрібна, може краще зробити для цілих 2 знаки хочаб.
daap написав:дякую автора за таблички. там є один момент, в табличці обмінок на кілометри 5 знаків, тому більше 10 км у всіх показує 9.999 бо наприклад я живу на Трої і воно оце таке ... Така точність до метра непотрібна, може краще зробити для цілих 2 знаки хочаб.