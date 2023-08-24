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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:32

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


Сильно зависит в какой валюте считать прибыль
flex123
 
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sens

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