Сильно зависит в какой валюте считать прибыль
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:32
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:14
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:17
Re: Клуб 100К - Теребеньки
а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?
конверт депо уже как гривневые ОВГЗ дает. стремно как то от непонимания что дало толчек после трех месяцев спячки.
ЗЫ
вопрос больше риторический
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:45
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Якби хтось знав, чи це буде вигідно чи ні, то він не сидів би на форумі, і тихенько б піднімався в українському рейтингу Форбс. Такі штуки точно вигідні, якщо вкладаєш чужі кошти, які сам взяв під суттєво менший відсоток, як це роблять банки з депозитами. А ось пересічний громадянин ризикує втратити психічне здоров'я і гроші, правда допомігши при цьому державі. Але, звичайно, може і виграти, якщо все піде по гарному сценарію. Тому що краще: куріпка в руках, чи журавель в небі - треба вирішувати самостійно, в міру міцності нервів.
|