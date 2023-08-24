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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:32

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


Сильно зависит в какой валюте считать прибыль
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:14

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


гривні у вас буде багато через 3 роки. а от скільки буде це баксах це вам скаже тільки Зебра або Игорь Алексеевич
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:17

Re: Клуб 100К - Теребеньки

а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?
конверт депо уже как гривневые ОВГЗ дает. стремно как то от непонимания что дало толчек после трех месяцев спячки.

ЗЫ
вопрос больше риторический
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


Якби хтось знав, чи це буде вигідно чи ні, то він не сидів би на форумі, і тихенько б піднімався в українському рейтингу Форбс. Такі штуки точно вигідні, якщо вкладаєш чужі кошти, які сам взяв під суттєво менший відсоток, як це роблять банки з депозитами. А ось пересічний громадянин ризикує втратити психічне здоров'я і гроші, правда допомігши при цьому державі. Але, звичайно, може і виграти, якщо все піде по гарному сценарію. Тому що краще: куріпка в руках, чи журавель в небі - треба вирішувати самостійно, в міру міцності нервів.
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:09

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути? :shock:
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:16

  Yuri_61 написав:
  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути? :shock:

только хардкор, только мошна
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:39

  flysoulfly написав:
  cohan написав:первая ступень выше никак, уверенно на 38.40,
и только рокот нижних ступеней сопровожается ростом с 15 на 20-25
"Шеф! Ниччего не понимаю!" © - катрены(Нострадамуса) какие-то


та оця ж табличка
я мониторю несколько точек - одни ближе, дргие выгоднее
так было 38,45 стало 38,40, зато те что ближе подтянули с 38,15 до 20-25

конечно, в Харкиве другая картина, но мы-то тут прогреваем
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:42

  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


было 24,50 до 2027го, но февраль, жаба и нестабильность, не решился....
....но продолжаю ждать!

ну а по 19, если вы в расчетах не ошиблись с этими YTM - ну, 19 и 19, дело ваше, нам и в долларе неплохо...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:44

  mephala написав:а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?
конверт депо уже как гривневые ОВГЗ дает. стремно как то от непонимания что дало толчек после трех месяцев спячки.

ЗЫ
вопрос больше риторический


будем идти в ногу!

с Казакстаном, Турцией и еще кое-кем,
кое-кто показал что трехзначный курс - не пердел, поэтому...

в конце концов в конце года расчеты с бджетниками, наверно,
какой смысл дешевить? анонсировано ж негласно подъем курса НБУ
cohan
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