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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:01

  mephala написав:а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:07

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:
  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути? :shock:
Лише короткострокові!!! І то відкриті "ще вчора і позавчора..." ;)
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