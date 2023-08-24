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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 18:01
mephala написав:
а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 19:07
Yuri_61 написав: Алексей77 написав:
Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми
йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути?
Лише короткострокові!!! І то відкриті "ще вчора і позавчора..."
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