|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 24 сер, 2023 18:01
mephala написав:
а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?
Сьогодні боковик
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1622
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 24 сер, 2023 19:07
Yuri_61 написав: Алексей77 написав:
Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми
йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути?
Лише короткострокові!!! І то відкриті "ще вчора і позавчора..."
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5230
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:45
cohan
,
анонсировано ж негласно подъем курса НБУ
Так вже хай і курс НБУ тоді піднімають. А то в кишеню залазять))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9721
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 601 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 24 сер, 2023 21:25
Думаю з понеділка вертатись в клуб на 1/2 котлети...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1225
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 21:34
Дюрі-бачі написав:
Думаю з понеділка вертатись в клуб на 1/2 котлети...
Чому лише на 1/2?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9074
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 21:36
Alien написав:
Банкноти попереднього зразка часто бувають відмінної якості - пови їх беруть без проблем - в ряді міст по ціні синіх, у деяких на 5-20 коп. дешевше. Але не з дисконтом 10-30% як мотлох.
мотлох также бывает чуть грязноватый на вид, а в УФ там жирные голубые пятна, нормальные обменки такие бумажки сразу заворачивают, и их выплевывает терминал привата, а бомж-обменки даже не светят в уф бумажки
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 21:36
Investor_K
Моє давнє правило диверсифікації. Ніколи не вкладати більше 1/2 коштів в один кошик. А краще 1/3
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1225
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 сер, 2023 21:39
Дюрі-бачі написав:Investor_K
Моє давнє правило диверсифікації. Ніколи не вкладати більше 1/2 коштів в один кошик. А краще 1/3
Бакс готівка-бакс конверт - овгз - гривнедепо
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14075
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9208
|1774528
|
Чет 24 сер, 2023 19:29
Danik
|