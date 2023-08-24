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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 18:01

  mephala написав:а вообще я смотрю на этот рост и тихо офигеваю.
он хоть притормозится или будем без остановок до 40 идти?

Сьогодні боковик
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 19:07

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Yuri_61 написав:
  Алексей77 написав:Господа, хочу именно здесь у карусельщиков спросить совет.
Ваше мнение о трехгодичном ОВГЗ в гривне. Подсчитал в год получается 19,15 годовых чистыми


йде жорстока війна, не десь там, а у нас, тому які ОВГЗ, які депозити взагалі можуть бути? :shock:
Лише короткострокові!!! І то відкриті "ще вчора і позавчора..." ;)
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:45

cohan ,

анонсировано ж негласно подъем курса НБУ


Так вже хай і курс НБУ тоді піднімають. А то в кишеню залазять))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:25

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Думаю з понеділка вертатись в клуб на 1/2 котлети...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:34

  Дюрі-бачі написав:Думаю з понеділка вертатись в клуб на 1/2 котлети...

Чому лише на 1/2?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:36

  Alien написав:Банкноти попереднього зразка часто бувають відмінної якості - пови їх беруть без проблем - в ряді міст по ціні синіх, у деяких на 5-20 коп. дешевше. Але не з дисконтом 10-30% як мотлох.

мотлох также бывает чуть грязноватый на вид, а в УФ там жирные голубые пятна, нормальные обменки такие бумажки сразу заворачивают, и их выплевывает терминал привата, а бомж-обменки даже не светят в уф бумажки
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:36

Investor_K
Моє давнє правило диверсифікації. Ніколи не вкладати більше 1/2 коштів в один кошик. А краще 1/3
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 21:39

  Дюрі-бачі написав:Investor_K
Моє давнє правило диверсифікації. Ніколи не вкладати більше 1/2 коштів в один кошик. А краще 1/3

Бакс готівка-бакс конверт - овгз - гривнедепо
sens
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