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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

  Investor_K написав:
  sens написав:Бакс готівка-бакс конверт - овгз - гривнедепо


А євро?
так ви можете писати будь-що і в будь-яких частках
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:06

Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:38

  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

Вже не можу Читати . В якому році євро з'явилось ? Ось з цього часу порахуйте наскільки вона зносилась. В банках до 500 відносяться прискипливо
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:41

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Investor_K написав:Хио каруселить євро - чи є такий гемор з готівкою, як із долларом?

З Євро геморой з курсом, за ним потрібно дуже уважно стежити. Ну і 200-500 в Європі далеко не кожному магазині беруть, тому їх недолюблюють і валютчики.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:боковик


що скажете про боковичок. якось він стрьомно протримався.
завтра може поповзти або в понеділок уверх
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